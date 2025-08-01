Antalya'da eşini satırla öldüren kişi: Sakinleştirici ve alkol aldım

Antalya’da eşi Sevcan Demir Sakman’ı satırla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Halit Can Sakman, “canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme” suçlamasıyla Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya maktulün anne, baba ve kardeşi de katıldı.

"SALDIRDIĞINI SANDIM, KENDİMİ SAVUNDUM"

Sanık Sakman, 5 Aralık 2024’te evlendiklerini, kısa süre sonra ekonomik sıkıntılar nedeniyle aralarında tartışmalar başladığını anlattı. Eşinin kendisine hakaret ettiğini iddia eden Sakman, olay günü reçeteli sakinleştirici ilaçlardan dört tane içip alkol aldığını ve eşinin saldırdığını düşündüğünü söyledi: "Tezgahta duran bıçağı alıp ilk darbeyi sırtına vurdum. Sonrasını hatırlamıyorum. Ne kadar bıçakladığımı bilmiyorum"

Polis geldiğinde kapıyı kendisinin açtığını, olayın planlı olmadığını ve pişman olduğunu savundu.

"KIZIMI PARÇALADIN, SEN NE TÜR BİR CANAVARSIN"

Maktulün babası Güney Demir ise sanığa sert tepki göstererek, kızının bu evlilikte mutlu olmadığını ve sürekli almak istediğini söyledi. "Kızımı boğdun, parçaladın. Sen ne yaptığını sanıyorsun?" diye seslenen Demir, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Anne Havva Ünay da olaydan bir gün önce kızının evini temizlediğini ve evde satır olmadığını vurguladı. Kızının maddi talepleri olmadığını, aksine sanığın onu sürekli ev ilanlarına zorladığını söyledi. “Gün yüzü görmeyeceksin” diye konuştu.

TANIKLAR: "SÜREKLİ TARTIŞIYORLARDI"

Sevcan’ın mesai arkadaşı, olay günü sanığın kendisini görüntülü aradığını ve Sevcan’ı kanlar içinde yerde gördüğünü anlattı. Üzerinde kan olmadığını söyledi. Üst komşuları ise çiftin sık sık kavga ettiğini, olay günü sabah sokakta tartıştıklarını belirtti. Bir komşu, nikâh öncesi maktulün "yol yakınken dön" uyarısını dikkate almadığını ifade etti.

AVUKATLARDAN AĞIR CEZA TALEBİ

Maktulün avukatları, sanığın planlı ve bilinçli şekilde hareket ettiğini, olaydan önce alkol ve Prozac aldığını, bu kombinasyonun etkilerini sağlık çalışanı olarak bildiğini vurguladı. Boğaza satırla vurmanın “canavarlık” olduğunu belirterek, en ağır cezanın verilmesini talep etti. Avukatlar ayrıca sanığın sabıka kaydının detaylı incelenmesini ve banka-hat kayıtlarının araştırılmasını istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oldu. Mahkeme, eksik hususların tamamlanması için duruşmayı 31 Ekim 2025’e erteledi.

"SEVCANLAR ÖLMESİN, KIZLARIMIZ YAŞASIN"

Duruşma sonrası baba Güney Demir, ağırlaştırılmış müebbet talebini yineleyerek, "Sevcanlar ölmesin, kızlarımız yaşasın. Erkek olduğunu sanan kimse can alamaz" dedi. Avukat Dilara Akdeşir ise satırın olaydan önce temin edildiğini ve maktulün boğazından çıkan parça ile cinayetin planlı olduğunu ifade etti.

KAN DONDURAN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Olay, 9 Mart 2025’te Kepez’deki bir sitede yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sevcan Demir Sakman, sırtı, karnı ve vücudunun çeşitli yerlerinden satırla yaralanarak hayatını kaybetti. Zanlı Halit Can Sakman, polise teslim oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde genç kadının defalarca evden çıkmaya çalıştığı, eşinin ise onu engelleyerek tekrar içeriye soktuğu, sonrasında kanlı halde evden tek başına çıktığı anlar yer aldı.