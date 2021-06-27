Antalya'da eşiyle denize giren kadın boğuldu

Eşiyle birlikte sabah erken saatlerde denize giren 63 yaşındaki kadın, boğuldu. Kadının cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Sabah erken saatlerde Antalya'nın Konyaaltı Sahili'ne eşi ile birlikte gelen Şehriban Kutlu (63), bir süre yüzdü.

Ardından kıyıdan açılan ikili, iddiaya göre birbirlerinden ayrılarak yüzmeye devam etti.

DÖNDÜĞÜNDE EŞİNİ GÖREMEDİ

Adı açıklanmayan eşi, tekrar aynı noktaya geldiğinde, Şehriban Kutlu'yu göremedi. Durumun polise bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri ile deniz polisi havadan ve karadan bölgeyi taramaya başladı.

Saatler süren aramanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir helikopter, öğle saatlerinde denizin 4 mil açığında hareketsiz duran bir kişiyi tespit etti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgeye sevk edilen ekipler, bota aldıkları kadının Şehriban Kutlu olduğunu belirledi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

Kutlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.