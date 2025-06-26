Antalya’da esnaf ile belediye arasında yıkım gerginliği

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı turizm bölgesi Kundu'da, yeşil alana kaçak olarak yapılan dükkan ve çarşıların yıkımına başlandı. Sabah saatlerinde, güvenlik önlemleri eşliğinde öncelikle belirlenen yapılar yıkılmaya başladı. Aksu Belediyesi önünde emniyet güçleri, olası olumsuzluklara karşı nöbet tuttu. Daha önce iki çarşı yıkılmışken, bugün iki çarşı daha yıkıldı.

DÜKKAN SAHİPLERİ ÇATILARA ÇIKTI

Yıkım sırasında ekiplerle dükkan sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Bazı esnaf ve çalışanlar, yıkımı durdurmak için işyerlerinin çatısına çıkarak iş makinelerine müdahale etmeye çalıştı. Çevik Kuvvet ve TOMA'nın müdahalesiyle belirlenen yapılar yıkıldı.