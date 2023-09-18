Antalya'da esnafın sigarada turist tarifesi: 4 euro Antalya'da Türk müşteriye 52 liradan sattığı sigarayı turiste 116 liradan satmaya çalışan esnaf, gizli kameraya yakalandı. Esnaf turistle birlikte olan Türk müşteriden de sattığı sigarayı geri aldı.

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ensonhaber.com

Türkiye, pandemiden sonra turizm alanında dünyaya oranla hızlı bir giriş yaptı.

Özellikle turizm beldeleri Avrupalı ve Rus turistlerin akınına uğrarken, Karadeniz kıyıları da Arap turistlerin ilgi odağı oldu.

Türkiye bu alanda yatırımları ile de dünya ile yarışmaya çalışırken hizmet sektörü ve esnafın kötü örnek olabilecek olumsuz hareketleri turizmin geleceğini baltalıyor.

Turistlere kötü muamele turizmi baltalıyor

Geçtiğimiz günlerde Trabzon'da yaşanan olumsuz olayda bir Arap turist, yumruklu saldırıya uğramıştı.

Şimdi de Antalya'da fırsatçı bir esnafın müşteri kazıklama girişimi kameraya yakalandı.

Turiste farklı tarife

Türk müşteriye 52 liradan sigara satan esnaf, hemen ardından dükkanına gelen yabancı turistten aynı sigara için 116 TL istedi.

Turist, bu tavır karşısında beraber olduğu bir önceki müşteriye yapılan satışın fiyatını sordu.

Esnaf bu kez, bir önceki müşteriden fiyatı söylememesini isteyerek turistlere ayrı tarife uyguladıklarını söyledi.

Tüm kazıklama girişimi kamerada

Türk müşteri de duruma itiraz edince, fırsatçı esnaf sattığı sigarayı geri istedi.

O sırada açık olan gizli kamera kayıttaydı. Tüm olan biten kazıklama girişimi kayıt altına alındı.

O görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Yabancı kullanıcılar, sosyal medya hesaplarında Türklerin dolandırıcı olduğu yönünde paylaşımlar yaptı.

Bir fırsatçının aç gözlülüğü, tüm ülkenin turizm sektörüne mal oldu.