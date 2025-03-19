Antalya'nın Kepez ilçesinde Tolga Taşkınel, Süleyman Ege Sevil ve Hüseyin Emre Ç., olaydan 2 hafta önce aynı evde kalmaya başladı.

Tolga Taşkınel ile Süleyman Ege Sevil arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLA GÖĞSÜNDEN YARALADI

Tartışmanın büyümesiyle Sevil, bıçakla Taşkınel'i göğsünden yaraladı.

Olay sırasında evde bulunan Hüseyin Emre Ç. ise kaçtı.

YARALI MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Tolga Taşkınel, kurtarılamadı.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALDI

Polis, Süleyman Ege Sevil'i suç aletiyle dairede, kaçan Hüseyin Emre Ç.'yi ise kısa süre sonra yakalayıp gözaltına aldı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Süleyman Ege Sevil tutuklanırken, Hüseyin Emre Ç. serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ İFADELERİNİ TEKRARLADI

Ömür boyu hapsi istenen Süleyman Ege Sevil'in Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi.

Duruşmada taraflar ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Maktulü yanlışlıkla öldürdüğünü söyleyen sanık Sevil, geçmiş duruşmalardaki beyanlarını tekrar etti.

"SUÇLAMALARIN HEPSİ YALAN, KENDİMİ KORUDUM"

'Kasten öldürme' suçuyla yargılanan Sevil, şu sözleri kullandı:

Suçlamaları kabul etmiyorum. Tolga'nın gidecek hiçbir yeri yoktu, parası yoktu. Ben de evime aldım, yardım ettim. Kendisi uyuşturucu bağımlısıydı. Diğer ev arkadaşım da tüm yaşananlara şahit. Sosyal medyadan insanları uyuşturucuya düşürüp, para alıyordu. Boynumdaki darp izinden de anlaşılacağı gibi beni boyun kilidine aldı.



Ev arkadaşımız olmasaydı, şu anda ben ölmüş olacaktım. Tolga benim yerimde olacaktı. Öldürmek istemediğimi alt komşum bile duymuş. Ben ölmesin diye tampon yapıp, ambulansı aradım. Ben iyilik yapmak isterken ne duruma düştüm? Ben, Tolga iyi olsun istedim, iyileştirmek istedim. Suçlamaların hepsi yalan. Ben kendimi korudum. Yaptığım hareketten de pişmanım.