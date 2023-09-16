Antalya'da ev sahibi yüzde yüzlük kira artışına rağmen kiracısını elektriksiz bıraktı Antalya'da yaşayan 4 çocuk annesi Elif Atlı, ev sahibinin evi boşaltmaları için elektrik saatini söktüğünü, yandaki depoya taşıyıp kapısını da çift asma kilitle kilitlediğini söyledi. Kirayı yüzde 100 arttırmasına rağmen evden çıkmaya zorlandıklarını iddia eden Atlı, 3 gündür elektriksiz kaldıklarını da belirtti.

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İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde 2 katlı bir müstakil evin alt katında 4 yıldır kirada oturan Hatice Atlı, bir süre önce kira ücretini yüzde 100 arttırdı.

Buna rağmen evi boşaltmalarını isteyen ev sahibi, geçtiğimiz çarşamba günü hem üst hem alt katın elektrik sayacını, yandaki bir depoya taşıdı.

Bununla da yetinmeyen ev sahibi, kiracısının sigortasını kapatıp, depoya girilmemesi için kapıya 2 asma kilit vurdu.

40 dereceyi bulan sıcak havada 3 gündür elektriksiz kalan Atlı ve ailesi sorunlarının bir an önce çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

"Kiramızı düzenli bir şekilde ödüyoruz"

Polis ekipleri de elektrik sayacının söküldüğüne dair tutanak tuttu.

Son dönemde yaşananları anlatan 4 çocuk annesi 30 yaşındaki Elif Atlı, 4 senedir oturdukları evin kirasını düzenli olarak ödediklerini söyledi. Ev sahibi ile aralarında sözleşme olmadığına değinen Atlı, "Başka bir yerde kiracıydım ama ev sahibimiz, tanıdık olduğu için bizim oturmamızı istedi. Biz de geldik. Ev sahibimizin annesi vardı, yaşlı ara ara onunla da ilgileniyorduk. Düzenli şekilde kiramızı ödüyorduk. Faturaları biz yatırıyor, kiradan kalan kısmı onlara veriyorduk. Anne öldükten sonra bizim evden çıkmamız istenmeye başlandı. Eşim pazarcı, ben serada çalışıyorum. Düzenli şekilde kiramızı ödüyoruz, daha önce elden ödediğimiz kira bedeli için IBAN numarası isteyince bizi evden çıkarmak istediğini söyledi" diye konuştu.

"Geçtiğimiz çarşamba günü geldi özel bir elektrikçiyle elektrik saatini söktürdü ve depoya aldırdı"

Bunun ardından olayların başladığını anlatan Atlı, "Biz çıkmayacağız demiyoruz, ev arıyoruz. Bu mahallede ev tutmak zorundayım, burada çalışıyorum, çocuklarımın okulu var. Her düzenim bu mahallede. Kent merkezindeki evlerin kiraları da çok yüksek. Ödeyemeyeceğim eve neden kiraya oturayım. Kendime uygun bir ev arıyorum. Ama ev sahibi eziyet ediyor. Geçtiğimiz çarşamba günü geldi özel bir elektrikçiyle elektrik saatini söktürdü ve depoya aldırdı. Bugün de geldi şalteri kapattı. Gerekli yerlere müracaat ettik. Polis merkezine gittik. Elektriğimiz açılmadı. Bir anda ev bulup nasıl çıkacağım. Hava sıcak, bugünün şartlarında bir günde nasıl taşınırsınız" dedi.

"Elektriğimi 2 gündür açtıramıyorum"

3 gündür karanlıkta kaldıklarının altını çizen Atlı, "Mecburiyetten karanlıkta yaşıyoruz. Buzdolabımda etim, sebzelerim, kahvaltılık malzemelerim, ilaçlarımız var. Bozulmak üzere. Klima da açamıyoruz. Mağdur olduk. Elektriğimi 2 gündür açtıramıyorum. Herkesin vicdanına kalmış. Bunlar insanlığa yakışmayan davranışlar" dedi.

Öte yandan, ev sahibi ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)