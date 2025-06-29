Antalya'da ev yangınında 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Florya Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında, sabah 10.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Ramazan Y.'nin ikamet ettiği dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Evden yükselen alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI YANGINDAN KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bina içerisinde bulunan Ramazan Y., yaralı şekilde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİNA BULUNAN İKİ ÇOCUK AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan, yangın sırasında bina içinde güvenli bir bölgede bulunan iki çocuk ise ekipler tarafından sağ salim kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangında dairede maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.