Antalya'da evi yandı: Gözyaşlarına hakim olamadı.... Ailesi ile birlikte kirada oturduğu evde yangın çıkan Şükriye Arıcı gözyaşlarını tutamazken, yangına ise elektrikli battaniyenin neden olduğu belirlendi.

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İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 80 Sokak üzerindeki 4 katlı binanın 1’inci katında, yangın çıktı.

Şükriye Arıcı'nın ailesiyle yaşadığı evden yükselen dumanları görenler, panikle itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen Şükriye Arıcı kendisini dışarı attı.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Gözyaşlarını tutamayan kadını ekipler teselli etti. İlk kontrolleri itfaiye ekipleri tarafından yapılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer odalara sıçramadan söndürüldü

Yatay odasında elektrikli battaniyeden çıktığı öğrenilen yangın diğer odalara sıçramadan ekipler tarafından hızlı müdahaleyle söndürüldü. Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, Şükriye Arıcı’nın yangından etkilendiğini düşündüğü kedisi başka odada bulundu.

Ev sahibi Menderes Yiğit, “Yangın başlar başlamaz kovalarsa su taşıyarak müdahale ettik. Elektrikli battaniyeden dolayı yangın çıkıyor. Geçmiş olsun, yatak odasında maddi zarar var” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)