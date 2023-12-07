Antalya'da evsiz adam bekçilerin hastane teklifini kabul etmedi: Ölü bulundu

DHA

Antalya'da yürekleri dağlayan bir olay yaşandı.

Muratpaşa ilçesinde sabah saatlerinde kullanılmayan iş yerinin önünde hareketsiz yatan ve çevre esnafı tarafından da tanınan evsiz kişiyi gören taksiciler, soğuktan korumak için üzerini bez parçasıyla örttü.

Bir süre sonra kişinin hareket etmediğini gören taksiciler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hayatını kaybetti

İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, incelemesinde, evsiz kişinin hayatı kaybettiğini belirleyince durum polise bildirildi.

Üzerinde kimlik bulunmayan kişinin cebindeki hastane barkodundan kimliği belirlenmeye çalışıldı. Ekipler, hayatını kaybeden kişinin Engin Ömürtay olduğu tespit etti.

Hastaneye gitme teklifini kabul etmedi

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ömürtay'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Ömürtay'ın, gece saatlerinde kendini iyi hissetmediği, bekçiler tarafından hastaneye götürülme teklifini kabul etmediği öğrenildi.

"Sabah geldiğimizde ölü olduğunu gördük"

Ömürtay'ın öldüğü yerin karşısında taksicilik yapan Ahmet Boz, şu ifadeleri kullandı:

Burada ölü bulunan evsiz adam için dün gün içinde birkaç kez sağlık ekibi geldi ama onlarla gitmek istemedi. Saat 03.00-04.00'te biz nöbetteyken haline üzülen bir kadın, 'Yardım eder misiniz?' dedi. Biz de 'Gün içinde sağlık ekipleri geldi ama onlarla gitmiyor' dedik. 'Şimdi de gitmiyor yine gitmez' deyince buraya bekçi arkadaşları yönlendirdiler. Onlar da geldi, zorlayınca bulunduğu yerden kalkarak oturdu ama yine de gitmedi. Kendi rızası olmayınca da bekçiler bir şey yapamadı. Biz de sabah geldiğimizde ölü olduğunu gördük. Durumu polise bildirdik.