Antalya'da faciaya ramak kala... Yayalar saniyelerle kurtuldu Kamyonetin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu yayaların saniyelerle kurtulduğu kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'nde bir kamyonetin kırmızı ışık ihlali yapması, kazaya davetiye çıkardı.

Nursel Saban’ın kullandığı otomobil, Fırat Denli’nin kullandığı kamyonete yandan çarptı.

Kimsenin yaralanmadığı kazada aşırı hızlı olduğu gözlenen kamyonet, çarpmanın ardından 70-80 metre ileride dururken, otomobilde ise hasar meydana geldi.

O anlar güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından araç sürücüleri, karşı tarafı kırmızı ışıkta geçmekle suçladı. Kucağında küçük çocuğu bulunan kamyonet sürücüsü, araçta çocuğunun olduğunu, bu durumda kırmızı ışıkta geçmesinin mümkün olmadığını dile getirirken, otomobil sürücüsü ise kırmızı ışıkta beklediğini ve kendisine yeşil yandıktan sonra hareket ettiğini söyledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kamyonet sürücüsünün kavşağa geldiğinde kendisine yeşil ışık yanmasına rağmen beklediği, tam kırmızı ışık yanarken aniden hızla hareket ettiği ve yola çıktığı görüldü.

Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket eden otomobil, kırmızı ışıkta geçen kamyonete yandan çarparken, otomobille birlikte hareket eden bir başka otomobil, kamyonete çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir grubun ise kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)