Antalya'da falezlerden denize düştü! 30 dakikalık kalp masajıyla hayata tutundu

DHA
Antalya'da kolluk kuvvetleri denizde yaşam savaşı veren kişi için seferber oldu..
Saat 15.30 sularında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde bulunan 40 metrelik falezlerde meydana gelen olayda, falezlerin kenarındaki Muhittin Demir, dengesini kaybederek denize düştü.
Demir'in düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine deniz polisi sevk edildi.
Deniz polisi suyun üzerinde hareketsiz haldeki Demir'i bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Deniz Polisi Şube Müdürlüğü'ne götürdü.
30 dakika kalp masajı yapıldı
Çağırılan ambulanstaki sağlık görevlilerince ağır yaralı Muhittin Demir'e bulunduğu yerde 30 dakika boyunca kalp masajı yapıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutunan Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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