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    Antalya'da feci kaza: 3 genç öldü

    Hız yaptığı iddia edilen otomobil, refüjdeki yön levhasına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 genç hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 17.03.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 10:20
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    Antalya'da feci kaza: 3 genç öldü

    Gece saat 02.15 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı'ndan Demokrasi Kavşağı alt geçit istikametine seyir halinde olan 07 ASD 701 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Refüjdeki yön levhasına çarpan otomobil hurdaya dönerken, 3 kişi yola savruldu.

    Aracın motoru ise 300 metre ileriye fırladı.

    3 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

    Otomobilde bulunan Ali Neymat Tefik (22), Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

    Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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