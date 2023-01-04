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- Antalya'da feci kaza: Bariyer otomobilin motor kısmından girip kapıdan çıktı
Antalya'da feci kaza: Bariyer otomobilin motor kısmından girip kapıdan çıktı
- 04.01.2023 - 12:51
- Güncelleme : 04.01.2023 - 13:09
Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda 07 AYV 383 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Cansu Şahin, saat 11.00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.
26 yaşındaki sürücü, bulvarda kontrolden çıkarak tramvay yolundaki bariyere çarptı.
Motor kısmından girip kapıdan çıktı
Otomobilin motor bölümünü bıçak gibi kesen çelik bariyer, Şahin'in sol ayağının bulunduğu yerden geçip, sürücü kapısından dışarı çıktı.
Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, 20 metre uzunluğundaki bariyer ile sürücü kısmında sıkışan Şahin'i kurtarmak için seferber oldu.
Antalya'da çelik bariyerin saplandığı otomobilden ekipler kurtardı VİDEO
Yarım saatte kurtarıldı
Şahin, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu çıkarıldı.
İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan Cansu Şahin, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
DHA’nın haberine göre polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.