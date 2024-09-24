Antalya'da feci kaza: Bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti Kepez ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak hayatını kaybeden 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmetşah Işık'ın ailesi, hastanede sinir krizine girdi.

DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde akşam saatlerinde motosiklet üzerinde yolculuk yapan 22 yaşındaki Mehmetşah Işık, Namık Kemal Bulvarı üzerinde seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

15 METRE SÜRÜKLENİP AĞIR YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Işık, yaklaşık 15 metre sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mehmetşah Işık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Işık, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Işık'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsisinin ardından Işık'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mehmetşah Işık'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeyi görmek için içeriye giren Işık'ın yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Işık'ın cansız bedeni cenaze aracına bindirileceği esnada kardeşleri, sinir krizi geçirdi.

Kız kardeşlerden biri yakını tarafından kucakta morgdan çıkartılırken, diğeri yere yığıldı. Cenaze, defnedilmek üzere Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)