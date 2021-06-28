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    Antalya'da fenalaşan sürücüyü ölüme terk ettiler

    Otomobilinde ölü bulunan sürücünün gün içerisinde birlikte gezdiği 4 kişi gözaltına alındı. Fenalaşan sürücünün eşyalarını çalıp kaçtıklarını itiraf eden şüpheliler tutuklandı.
    • DHA
    • 28.06.2021 - 12:17
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 12:23
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    Antalya'da fenalaşan sürücüyü ölüme terk ettiler

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde cumartesi akşam saatlerinde evden ayrılan Ahmet Uluğmayan’dan (52) haber alamayan yakınları, kayıp başvurusu yaptı.

    Yakınları, böbrek yetmezliği, kalp, karaciğer yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden birkaç gün önce taburcu edilen Uluğmayan'ın hayatından endişe ettiklerini belirtti.

    OTOMOBİLİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

    Uluğmayan, pazar günü saat 19.30 sıralarında, D-400 karayolu kenarında bir restoranın önünde otomobilinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu.

    Çağrılan sağlık ekibinin yaşamını yitirdiğini belirlediği Uluğmayan'ın cenazesi morga konuldu.

    Antalya da fenalaşan sürücüyü ölüme terk ettiler #1

    ŞÜPHELİ ÖLÜM

    Ahmet Uluğmayan'ın ölümünü şüpheli bulan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla araştırma başlattı.

    Otomobilin bulunduğu yerin yakınlarındaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, aracında Uluğmayan ile birlikte 4 kişinin daha bulunduğunu tespit etti.

    Bu kişilerin arıza yapan aracı itip D-400 karayolunun kenarına getirerek bıraktıkları, bu sırada Ahmet Uluğmayan'ın da otomobilin ön yolcu koltuğunda oturduğu belirlendi.

    Antalya da fenalaşan sürücüyü ölüme terk ettiler #2

    BIRAKIP GİDENLER YAKALANDI

    Jandarma ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüpheliler A.A., Ş.P., M.D. ve F.U.'yu ilçe merkezinde yakaladı.

    Şüphelilerin üst aramasında, ölen Ahmet Uluğmayan'ın cep telefonu, sim kartı ile Uluğmayan'ın oğluna ait cüzdan, kredi kartları, kimlik kartı ele geçirildi.

    RESTORANIN ÖNÜNDE BIRAKIP KAÇTILAR

    Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmada verdikleri ifadede, Ahmet Uluğmayan ile olay günü sabah gezmeye çıktıklarını, akaryakıt aldıklarını, alışveriş merkezinden alışveriş yaptıklarını ve yemek yediklerini anlattı.

    Bir süre sonra Uluğmayan'ın araçta fenalaşıp istifra ettiğini söyleyen şüpheliler, bu sırada otomobilin de arıza yaptığını öne sürdü.

    Şüpheliler, otomobili ve içindeki Uluğmayan'ı karayolunun kenarındaki restoranın önüne bırakıp kaçtıklarını, araçtaki kimlik, telefon, cüzdan ve kredi kartlarını aldıklarını itiraf etti.

    Antalya da fenalaşan sürücüyü ölüme terk ettiler #3

    TUTUKLANDILAR

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'nitelikli yağma' ve 'ölüme terk etmek' suçlarından tutuklandı.

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