Antalya’da Filistinli aile, içinde para ve ziynet eşyaları olan çantayı parkta unuttu

Antalya’da Filistinli aile, içinde para ve ziynet eşyaları olan çantayı parkta unuttu

Lara bölgesine tatile gelen Filistinli aile, Yavuz Özcan Parkı’nda içinde yaklaşık 10 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan çantayı unuttu.

Karaman’a akrabalarının yanına geldikten sonra tatil için Antalya Lara bölgesinde otele yerleşen Saja Qaimari ve ailesi, öğleden sonra kent merkezinde gezintiye çıktı.

5 kişilik aile Yavuz Özcan Parkı’na gelerek bankta oturup falezler üzerinde zaman geçirdi.

Daha sonra parktan ayrılıp yola çıktıklarında ise anne Hamadi Qaimari, çantasını bankta unuttuğunu fark etti.

ÇANTA 2 DAKİKA İÇİNDE KAYBOLDU

2 dakika içinde parka geri dönen aile, çantayı bulamayınca vatandaşların yardımı ile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

DİL ÇEVİRİ PROGRAMI İLE İLETİŞİM KURULDU

Turistler ile internet üzerindeki dil çeviri programı aracılığı ile iletişim kuruldu.

Filistinli kadınlar çantanın içinde olanları polis ekiplerine bildirdi.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri içinde 500 dinar, 500 lira, kolyeler, yüzük, pasaport ve kimliklerin olduğu çantayı bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Anne kız polis merkezine götürülürken, diğer aile bireyleri otele dönüş yaptı.