Fotoğraf çektirmek isteyen kadın denize düşerek öldü

Antalya'da, gittiği parkta 35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybeden Olesia Suspitsina, hayatını kaybetti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde, arkadaşıyla birlikte bir parka gelen Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina, burada bir süre vakit geçirdi.

Ardından fotoğraf çektirmek için park içerisindeki çitleri aşan kadın, 35 metre yükseklikteki falezler üzerine çıktı.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DENİZE DÜŞTÜ

Arkadaşının fotoğrafını çektiği sırada dengesini kaybeden kadın, 35 metre yükseklikten denize düştü. Suspitsina’nın düştüğünü gören arkadaşı durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, deniz polisi ise denizde arama çalışmalarına başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşının Suspitsina’nın düştüğü yeri tarif etmesiyle, deniz polisi kadını buldu.

Bota çıkarılan Suspitsina’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Botla Kaleiçi Yat Limanı’na getirilen kadının cansız bedeni üzerinde polis ekipleri incelemede bulundu.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTUĞU ORTAYA ÇIKTI

Suspitsina’nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, düştüğü sırada yanında olan arkadaşı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Suspitsina’nın düşmenin etkisiyle sol bacağı, çenesi ve kaburgalarında kırıklar olduğu öğrenildi.