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Antalya'da fren yerine gaza basan sürücü iş yerine daldı

Antalya'da fren yerine gaza basan sürücü iş yerine daldı Antalya'da oğluyla tartışan adam kapı açıkken hareket edip fren yerine gaza basınca sokaktaki iş yerine girdi. Yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.