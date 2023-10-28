İHA
Antalya'nın Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesi'nde iddiaya göre oğluyla tartışan M.A., otomobilini çalıştırıp hareket ettiği sırada kontrolünü kaybedip fren yerine gaza basınca sokak üzerindeki bir dükkana daldı.
Olay anında kapısı açık olan otomobile müdahale etmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün oğlu kılpayı yaralanmaktan kurtuldu.
Kaza anı kamerada
Yaşananlar iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Kaza sonrası sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mesai saati dışında olduğu için kimsenin bulunmadığı iş yerinde ve araçta maddi hasar oluşurken sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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