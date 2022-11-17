40 metrelik falezin ucuna oturarak intihara teşebbüs eden genç, müzakereci polis tarafından ikna edildi. Yaşananları merak edenler ise o anları film izler gibi izledi. Bazıları da kayda aldı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Parkı’ndaki 40 metrelik falezin ucunda İlhan B.(27)’nin tehlikeli bir şekilde oturduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kimsenin yanına yaklaşmasına izin vermedi

Bir sure sonra ise genç aramak istediği kişilere ulaşamadığını belirterek, cep telefonunu polis ekibine verdi.

Şahıs kimsenin yanına yaklaşmasını istemedi.

Ekipler karada ikna etmek için çalışırken, deniz polisi de gencin atlama ihtimaline karşı önlem aldı.

30 dakikada ikna etti

Bunun üzerine olay yerine müzakereci polis de geldi.

Müzakereci polis, gencin yanına oturarak 30 dakika sonra ikna etti.

İHA’nın haberine göre ikna edilen genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya’da gencin intihar girişimini film izler gibi izlediler VİDEO

Film izler gibi izlediler

Gencin, ailesi ile sorunları olduğu ve bir süredir bunalımda olduğu öğrenildi.

Diğer taraftan olanı biteni merak eden vatandaşlar ise parkın çeşitli bölgelerinden yaşananları film izler gibi izledi.

Bir kadının o anları cep telefonu ile kayda alması ise şaşkınlık oluşturdu.