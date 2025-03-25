Antalya'da göstericiler hükümet karşıtı sloganlar attı: 25 gözaltı

DHA

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sokağa çıkan bazı gruplar tarafından başlatılan izinsiz eylemler sürüyor.

Antalya'da da bir araya gelen bazı göstericiler Cumhuriyet Meydanı'ndan Akdeniz Üniversitesi ana giriş kapısı önüne kadar yürüyüş düzenledi.

HÜKÜMET KARŞITI SLOGANLAR ATTILAR

Grup, yürüyüş boyunca 'hükümet istifa' gibi sloganlar attı.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu başta olmak üzere birçok yasal düzenlemeyi kulak ardı eden göstericiler, polise de zor anlar yaşattı.

25 GÖZALTI

Güvenlik güçlerine saldırgan gruba karşılık üniversite kampüsü girişinde polis, TOMA araçlarından su sıkarak müdahale etti.

Polis, göstericilerden 25'ini gözaltına aldı.

Grup, polisin müdahalesi sonrasında dağıldı.