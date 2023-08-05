Antalya'da gurbetçi adama 6 kişi birden sopalarla saldırdı Alanya'da gurbetçi tatilciye 6 kişi sopalarla saldırdı. Henüz nedeni bilinmeyen tekmeli tokatlı kavga cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kavganın görüntüleri ise akıllara yıllar önce meydana gelen 'İrlandalı boksör' vakasını getirdi.

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DHA

2016 yılında İstanbul Aksaray'da bir markette dolabı açan İrlandalı turist, tüm suları yere dökünce esnafla kavgaya tutuştu.

Dolabı hızlı açtığı için suları yere döken İrlandalı turiste, market sahibi sopayla vurunca kavgaya tüm esnaf karışmış, ancak boksör olan İrlandalı turistin herkesi dövdüğü görülmüştü.

Yıllar önceki İrlandalı boksör olayı akıllara geldi

Efsaneleşen olay çeşitli geyiklere konu olmuş, kısa bir süre de olsa gündemi meşgul etmişti.

İrlandalı boksör olayının üzerinden yıllar geçti ancak yine benzer bir durum yaşandı.

Antalya'da Alanya'nın İskele Caddesi, gezi tekneleri bölgesinde dün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

6 kişi tek başına olan adama sopalarla saldırdı: Yine de istediklerini yapamadılar

Sopalı, yumruklu kavgada Almanya'dan tatile geldiği öğrenilen gurbetçiye gezi teknesi çalışanı olduğu iddia edilen 6 kişi sopalarla saldırdı.

6 kişi tarafından sopalarla saldırıya uğrayan gurbetçinin her birine karşı tek tek mücadele ettiği görüldü.

Caddeden geçen turistlerin de izlediği kavga, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Yapmayın kaç kişi saldırıyorsunuz"

Görüntüyü çeken kadının, "Yapmayın kaç kişi saldırıyorsunuz. Yapma, yapma. Yazık değil mi adama. Polisi arayın" sözleri kayıtlara yansıdı.

Dayak yiyen gencin yanına giden kadının, "Videoya çektim, sen bu videoyu polise ver" demesi de dikkat çekti.

İsmi öğrenilemeyen gurbetçinin elinin kırıldığı ve başından yaralandığı öğrenildi.