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İHA

Antalya'nın, Manavgat ilçesinde, yakınları otellerde fotoğrafçılık yapan İsmail Pul'a günlerce ulaşamadı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Pul'dan bir süredir haber alamadıklarını ve ona ulaşamadıklarını belirtmesi üzerine verilen adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENMESİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Verilen adrese gelen ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiye merdiveni yardımıyla çıktıkları dairenin balkonunda İsmail Pul'un cansız bedeni ile karşılaştı.

Uzun süredir balkonda olduğu düşünülen ve çürümeye yüz tutmuş ceset nedeniyle ekipler çalışmakta zorlanırken Pul'un cansız bedeni, savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"EŞİNDEN AYRILINCA BUNALIMA GİRDİ"

Olay yerine gelen bir arkadaşı, otellerde fotoğrafçılık yapan İsmail Pul'dan 10 gündür haber alamadıklarını, telefonlarına bakmadığını, eşinden ayrılmasının ardından bunalıma girdiğini belirtti.