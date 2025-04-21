Antalya'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı

İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi’nde bir kaza meydana geldi.

Gazipaşa Toptancı Hali istikametinden çarşı merkezine seyir halinde olan F.D. idaresindeki 07 BAE 279 plakalı motosiklet, ara sokaktan Rasih Kaplan Caddesi’ne çıkan K.Y.’nin kullandığı 07 ASK 602 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Kazada, devrilerek parke zemine savrulan motosikletteki C.D. isimli yolcu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.