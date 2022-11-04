Antalya'da hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı

Hasta almaya giden ambulans, otomobille çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle refüje çıktı. Kaza sonucu, ambulansta çalışan sağlık görevlisi ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, özel bir hastaneden hasta almak üzere Manavgat Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere Mustafa Yılmaz’ın hakimiyetinde olan ve özel hastaneye ait ambulans, Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan İsmail Kahraman’ın sürücülüğünü yaptığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın sonucu; otomobil refüje çıkarken, ambulans ise refüjdeki trafik levhaları ve trafik ışığına çarparak durmayı başardı.

2 kişi yaralandı

Yaşanan talihsiz olayda, yaralı otomobil sürücüsü İsmail Kahraman ve sağlık görevlisi Ali İkiz'e olay yerinde ekipler tarafından ilk müdahalesi yapıldı ve ardından başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücü bir gün arayla aynı yerde kaza yaptı

Yaşanan trafik kazasında; ambulansın hasta yetiştirmek için kırmızı ışıkta geçtiği ve bu sırada ambulans sireninin çaldığını ve yandığını iddia etti.

İHA'nın haberine göre, aynı yerde bir gün önce meydana gelen kazada da İsmail Kahraman'ın otomobili, aynı trafik lambasına çarparak durdu.