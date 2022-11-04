Petrol
96.62
2.06%
Euro
18.2161
0.21%
Dolar
18.6212
0.03%
Altın
986.65
1.15%
Borsa
4176
1.71%
Bitcoin
386.570
1.13%
BTXN Coin
10.28
2.28%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Antalya'da hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı

    Hasta almaya giden ambulans, otomobille çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle refüje çıktı. Kaza sonucu, ambulansta çalışan sağlık görevlisi ve otomobil sürücüsü yaralandı.
    • 04.11.2022 - 11:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde, özel bir hastaneden hasta almak üzere Manavgat Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere  Mustafa Yılmaz’ın hakimiyetinde olan ve özel hastaneye ait ambulans, Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan İsmail Kahraman’ın sürücülüğünü yaptığı otomobille çarpıştı.

    Çarpışmanın sonucu; otomobil refüje çıkarken, ambulans ise refüjdeki trafik levhaları ve trafik ışığına çarparak durmayı başardı.

    2 kişi yaralandı

    Yaşanan talihsiz olayda, yaralı otomobil sürücüsü İsmail Kahraman ve sağlık görevlisi Ali İkiz'e olay yerinde ekipler tarafından ilk müdahalesi yapıldı ve ardından başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Otomobil sürücü bir gün arayla aynı yerde kaza yaptı

    Yaşanan trafik kazasında; ambulansın hasta yetiştirmek için kırmızı ışıkta geçtiği  ve bu sırada ambulans sireninin çaldığını ve yandığını iddia etti.

    İHA'nın haberine göre, aynı yerde bir gün önce meydana gelen kazada da İsmail Kahraman'ın otomobili, aynı trafik lambasına çarparak durdu.

    Antalya da hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı #1

    Antalya da hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı #2

    Antalya da hasta almaya giden ambulans otomobille çarpıştı #3


    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    İstanbul'da doğalgaz faturaları taksite bağlanıyor
    Ekonomi

    İstanbul'da doğalgaz faturaları taksite bağlanıyor

    Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
    Dünyadan futbol

    Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

    Görüş Bildir