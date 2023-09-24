Antalya'da hatalı dönüş yapan taksi motosiklete çarptı: Sürücü camda asılı kaldı Manavgat ilçesinde müşteri indirdikten sonra hatalı dönüş yapan taksici, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü fırlayarak taksinin camında asılı kaldı. Motosiklet kullanılamaz hale geldi.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Yolun sağ tarafında müşteri indirdikten sonra dikkatsiz bir şekilde 'U' dönüşü yapan Süleyman K.'nin kullandığı 07 J 0072 plakalı ticari taksiye, Caner Bahri'nin kullandığı 07 BKC 551 plakalı motosiklet çarptı.

Motosikletten fırladı taksinin camında asılı kaldı

Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü taksinin camından içeri girerek asılı kaldı.

Motosiklet alev alev yandı

Aynı zamanda yanmaya başlayan motosiklet ise Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler tarafından söndürülmesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Aracın camından çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)