Antalya'da hatalı dönüş yapan taksi motosiklete çarptı: Sürücü camda asılı kaldı
İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Yolun sağ tarafında müşteri indirdikten sonra dikkatsiz bir şekilde 'U' dönüşü yapan Süleyman K.'nin kullandığı 07 J 0072 plakalı ticari taksiye, Caner Bahri'nin kullandığı 07 BKC 551 plakalı motosiklet çarptı.

Motosikletten fırladı taksinin camında asılı kaldı

Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü taksinin camından içeri girerek asılı kaldı.

Antalya'da hatalı dönüş yapan taksi motosiklete çarptı: Sürücü camda asılı kaldı
Antalya'da hatalı dönüş yapan taksi motosiklete çarptı: Sürücü camda asılı kaldı

Motosiklet alev alev yandı

Aynı zamanda yanmaya başlayan motosiklet ise Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler tarafından söndürülmesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Aracın camından çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)