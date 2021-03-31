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    Antalya'da havuzu temizlerken elektrik akımına kapılarak can verdi

    İşlettiği pansiyonun çocuk havuzunu temizlerken elektrik akımına kapılan kişi, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 31.03.2021 - 07:03
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    Antalya'da havuzu temizlerken elektrik akımına kapılarak can verdi

    Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi’nin ünlü turizm bölgesi Çıralı’daki işletmesinde çocuk havuzundaki suyu boşaltarak temizlemek isteyen Mehmet Bozdoğan dalgıç pompasını çalıştırdı.

    Bu sırada elektrik akımına kapılan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

    SAVCI İNCELEDİ

    Bir süre sonra otel çalışanları tarafından hareketsiz bulunan Bozdoğan’ın cenazesi, olay yerinde nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından önce Kemer Devlet Hastanesi morguna, buradan da Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

    Antalya da havuzu temizlerken elektrik akımına kapılarak can verdi #1

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