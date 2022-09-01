Antalya’da hırsız, site sakinlerini bezdirdi

Daha önceden siteden aşure kazanı çalan hırsız, tekrar geldiği siteye duvardan atlayarak girdi. Hırsız bu sefer site sandalyelerini götürdü. Site sakinleri, hırsızlık olaylarına tepki gösterdi.

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi üzerinde bulunan bir sitede, daha önce site sakinlerinin sabah aşure yapmak için hazırladıkları kazanı çalan hırsız, sitenin sandalyelerini de çaldı.

Saat 04.00 sıralarında duvardan atlayarak siteye giren hırsız, site içerisinde bulunan kamelyanın altında bir süre oturarak gizlendikten sonra, bahçede bulunan 4 adet sandalyeyi iç içe koyarak kucağında taşıyıp siteden ayrıldı.

DHA’nın haberine göre; daha önce kazanlarının çalınması ile büyük şaşkınlık yaşayan site sakinleri, bu kez sabah kalktıklarında sandalyeleri yerinde göremeyince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

“Arkadaş bunu alışkanlık haline getirdi”

Sandalyelerin çalındığını gören site yöneticisi Zeynel Tan, “Bir hafta boyunca insanlar bizimle kazan doğurdu mu diye dalga geçti. Arkadaş, daha sonra kazan doğurmuş mu doğurmamış mı diye kontrole gelmiş. Kazanın yavrusunu bulamayınca bu kez sandalyeleri götürmüş. Yan tarafta güvenlik görevlisi var, orada onu görünce kamelyanın içerisine gizleniyor. 4 sandalyemiz yok. Değerinden değil fakat arkadaş bunu alışkanlık haline getirdi.





“Kapıyı açamayınca duvardan atlıyor”

Bu gidişle havuzu kapatacağım. Bu işler devam edecek gibi görünüyor. Sıra şezlonglara geldi. Kapıyı açamayınca duvardan atlıyor. Emniyet müdürümüzden yardım istiyorum. Hırsızlık olmuyordu ama olmaya başladı.” dedi.