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DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan hurda deposunun bahçesinde, yangın çıktı.

Deponun bahçesinde yer alan strafor, metal, plastik ve benzeri atıkların alev alması sonucu yükselen duman, şehrin birçok noktasından görüldü.

EKİPLER KISA SÜREDE YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine adrese, çok sayıda istasyondan itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YANGIN MALZEMELERE SIÇRADI

Rüzgarın da etkisiyle deponun bahçesinde yer alan hurda malzemeler yanarken, deponun yan kısmındaki bir sera ise kısmen zarar gördü.

Depo kiracısı Rasıh Çığlı, dumanı görünce hemen işletmesine geldi.

YARIM SAAT İÇİNDE ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Çığlı, itfaiye ekipleriyle beraber söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin 30 dakikalık çalışmasıyla yangın söndürüldü.

"ALEVLERİ GÖRÜNCE İTFAİYEYİ ARADIK"

Yangını görüp olay yerine gelen ve itfaiyeye haber veren Tarkan Yavuzdoğan şöyle konuştu:

Aracımı tamire vermeye gelmiştim. Bir baktım hafiften duman yükselmeye başladı. Alevler ve duman artınca durumu itfaiyeye haber verdim. İtfaiye kısa sürede geldi ve söndürme çalışmalarına başladı. Yangın nasıl başladı görmedik. Sadece köşeden bir yerden duman yükseldiğini gördük.

"60-75 BİN CİVARINDA ZARARIM VAR"

İşletmenin kiracısı Rasıh Çığlı ise "Yemek yemek için ayrılmıştım. Dumanı görünce hemen koşarak geldim. Bir baktım malzemelerim yanıyor. Yaklaşık 60-75 bin TL civarında zararım var." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi devam ediyor.