Antalya'da iki araç çarpıştı: Ehliyetsiz çıkan sürücüye 36 bin lira ceza

Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücüye ve araç sahibine toplam 36 bin 454 TL para cezası kesildi.

Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 21:35
  • Antalya Serik'te iki araç çarpıştı, kazada bir kişi yaralandı.
  • Ehliyetsiz sürücü D.G.'ye ve araç sahibine toplam 36 bin 454 TL ceza verildi.
  • Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya’nın Serik ilçesi D400 karayolu Kadıoğlu Kavşağı’nda, D.G. yönetimindeki 07 AVA 924 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 07 AHD 244 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

YARALI SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI, CEZAYI YEDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü D.G., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Yapılan incelemede D.G’nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Hem sürücüye hem de araç sahibine 18 bin 227’şer TL olmak üzere toplam 36 bin 454 TL idari para cezası uygulandı.

