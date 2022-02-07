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    Antalya'da iki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti

    Antalya'da alkol masasındaki tartışmada iki arkadaştan biri pompalı tüfekle karnından, diğeri de bıçakla elinden yaralandı.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 23:32
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    Antalya'da iki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti

    Saat 20.30 sırasında Antalya'nın Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilindeki otoparkta meydana gelen olayda Orhan T. (58) ve arkadaşı Erhan Y. sahilin otoparkında masa kurarak alkol almaya başladı.

    BIÇAKLA ELİNDEN YARALADI

    Aralarında tartışma çıkınca Erhan Y., motosikletiyle bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen Erhan Y. ile Orhan T. yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada iddiaya göre Erhan Y, bıçakla Orhan T’yi elinden yaraladı.

    YARALANAN KİŞİ DE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

    Orhan T. ise park halindeki aracından aldığı pompalı tüfekle Erhan Y’ye ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Karnından yaralanan Erhan Y, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

    Sağ elinden yaralanan Orhan T. ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi şeritle girişe kapattı. Polis ekipleri olayda kullanılan iki bıçağı ve otomobil içindeki tüfeği incelemeye aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

    Antalya da iki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti #1

    Antalya da iki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti #2

    Antalya da iki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti #3

    Antalya da iki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti #4


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