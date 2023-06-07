Antalya'da iki elinde silahla eşini dövdü Manavgat'ta iki elinde tabanca bulunan şahıs, sokak ortasında karısını yumrukladı, bununla da yetinmeyip tabancanın kabzasını başına vurdu.

İHA Antalya'nın Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, elinde 2 tabanca bulunan 40 yaşındaki S.Ş., sokakta eşi 37 yaşındaki M.Ş.’yi yumrukladıktan sonra tabancanın kabzasıyla başına vurdu. Yaraladığı eşini olay yerinde bırakıp, çevredekilere elindeki tabancaları göstererek uzaklaştı. Vatandaşların yardımına koştuğu yaralı kadın, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede yakalandı Yaşanan olayın ardından harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.Ş.’nin gittiği yeri belirledi. Ekipleri görerek kaçmaya başlayan S.Ş., kovalamacanın ardından üzerindeki 2 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı. 10 ayrı suç kaydı bulunan S.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevi'ne teslim edildi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.