Antalya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde, Medine M.’nin kullandığı otomobil ile Yiğit A.’nın kullandığı araç çarpıştı.

Kazada; araç sürücüleri ile Fatma A., Amine Z. A., Emir T. A. ile Kırgızistan uyruklu Shirin O. ve Amina D. yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.