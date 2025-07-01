Antalya'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 can kaybı

Antalya'nın Aksu ilçesi Topallı Mahallesi Antalya-Isparta yolunda saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Rahmi Yurtseven'in yönetimindeki tır, Isparta'dan Antalya yönüne seyir halindeyken iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçti.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Bu sırada Antalya'dan Isparta istikametine gitmekte olan Şevket K.'nin kullandığı temizlik ürünleri yüklü tırın dorse kısmına çarptı.

Kazada tırın sürücüsü Rahmi Yurtseven olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer tırın sürücüsü Şevket K. ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"KARŞI ŞERİTTEN GELEN TIR DA SAĞA KIRDI AMA ONUN DORSESİNE ÇARPMAKTAN KURTULAMADI"

Kazada her iki tırda adeta hurdaya döndü. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayı gören Mehmet Sağlam adlı vatandaş, "Yukarıdan gelen aracın ön lastiği patlayınca karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen tır da sağa kırdı ama onun dorsesine çarpmaktan kurtarılamadı. Maalesef sürücü hayatını kaybetti" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.