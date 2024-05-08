Antalya'da kan dondurucu görüntüler...
Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'nde Orhan S., daha önce köpeğini öldürdüğü Şaban T. ile tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Aracın arkasına bağlayıp sürükledi
Yaşananların ardından Şaban T., köpeğini öldüren Orhan S.'yi ayaklarından aracına bağladı.
Cep telefonuyla kaydedildi
Şaban T.'nin komşusunu arabasının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediği anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.
Ekipler sevk edildi
Yerel haber sitesi Marmaris Manşet'te yer alan habere göre; ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Gözaltına alındı
Jandarma ekipleri, Şaban T.’yi gözaltına alındı.
Tedavi altına alındı
Sırtından ve bacağından yaralandığı belirtilen Orhan S. ise hastanede tedavi altına alındı.
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