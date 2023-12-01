Antalya'da iş yeri yanan esnaf o anları elleriyle başını tutarak izledi: 400 bin lira zararım var İş yerindeki sobanın koltuğu tutuşturmasıyla çıkan yangında iş yeri ve üst katındaki evi yanan esnaf, o anları takip ederken gözyaşlarına boğuldu.

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DHA

Antalya'da korku dolu anlar yaşandı.

Muratpaşa ilçesinde havalandırma sistemleri atölyesinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Atölyenin ortaklarından Muhammet Sıbat, öğle saatlerinde sobayı yakıp cuma namazı için iş yerinden ayrıldı.

İş yerinden eve sıçradı

Sobadan yandaki koltuğa kıvılcım sıçramasının ardından yangın çıktı. İş yerini saran yangın, atölyenin üzerindeki eve de sıçradı.

Evde yalnız yaşayan Zehra Gürlü'nün ihbarıyla adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, kadını kurtardı.

Fenalık geçirdi

Fenalık geçirip gözyaşı döken Gürlü'yü yakınları sakinleştirdi.

Dumandan etkilenen Zehra Gürlü’ye ambulansta sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

Elleriyle başını tutup yangını izledi

Atölyedeki makinelere de zarar veren yangının hasara neden olduğu işletmeyi gören Muhammet Sıbat, elleriyle başını tutup uzun süre soğutma çalışmalarını izledi.

Atölyenin diğer ortağı Sadi Şahin, yangının sobadan kaynaklandığını belirtti.

"350-400 bin lira zararım oldu"

Hava sıcak olmasına rağmen ortağı Muhammet Sıbat'ın sobayı yakmasına anlam veremediğini anlatan Şahin, "Arkadaşım namaza giderken sobayı yakıp bir de koltuğa yanaştırmış. Üst kattaki ev de yandı. Masrafları nasıl karşılayacağız bilmiyorum. 350-400 bin lira zararım oldu. Makinelerim de yandı." diye konuştu.

Soğutma çalışmalarının ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)