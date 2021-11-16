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- Antalya'da iş yerinde ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu
Antalya'da iş yerinde ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu
- DHA
- 16.11.2021 - 15:52
- Güncelleme : 16.11.2021 - 16:09
Antalya’nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde 44 yaşındaki 3 çocuk babası Ahmet Acar, dün akşam saatlerinde vücudunda ağrı hissetti.
Ayakkabı satıcılığı yapan Acar, akınlarının hastaneye gitme teklifini reddetti.
Acar, sabah saatlerinde Yeni Hal Yolu üzerindeki iş yerini açtı.
BAŞINI MASAYA KOYDU, OLDUĞU YERDE KALDI
İş yerinde yalnızken rahatsızlanan Acar, otururken başını önündeki masaya koyduktan sonra olduğu yerde kaldı.
Yol üzerinden geçenler, Acar'ın hareketsiz durduğunu görünce komşusuna haber verdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Acar'ın yanına giden komşusu, nabzının atmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Antalya'da iş yerinde ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu VİDEO
UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ
Acar'ın ölüm haberini alan yakınları iş yeri önüne geldi.
Oto sanayide çalışan Acar'ın en büyük oğlu Hasan, uzun süre babasının başından ayrılamadı.
Sürekli babasının yanına gidip gelen Hasan, annesi ve amcasına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNE DURULUYOR
Yapılan incelemenin ardından Acar'ın cenazesi, morga götürüldü.
Acar'ın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.