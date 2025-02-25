Antalya'da iş yerine kurşun yağdırdılar, polisten kaçamadılar

İHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde olaya karıştıkları belirlenen S.T., D.B. ve U.C.S. isimli şahıslar; düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve saklandıkları alanlarda yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 680 adet (yaklaşık 4 milyon 350 bin kullanımlık) sentetik kannabinoid (A4), 712 gram uyuşturucu yapımında kullanılan fubunika maddesi, 32 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti", "Mala Zarar Verme", "Tehdit" ve "6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tarafından U.C.S. hakkında adli kontrol kararı verilirken, S.T. ve D.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.