İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafikte seyreden otomobil sürücüsü Ümmühani Y., Yukarı Pazarcı Mahallesi üzerindeki kavşakta Ersin S.'nin kullandığı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı.
Kazanın etkisiyle araçlar savruldu.
IŞIK İHLLAİ KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ
Meydana gelen kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kazanın kapalı kasa kamyonetin kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle meydana geldiği belirlenirken, araçlarda maddi hasarın oluştu.
Kazada şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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