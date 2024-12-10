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Antalya'da ışık ihlali kazaya sebep oldu

Antalya'da ışık ihlali kazaya sebep oldu Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu iki aracın çarpıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.