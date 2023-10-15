Antalya'da itfaiyenin zamanında müdahalesi faciayı önledi Manavgat ilçesinde boş arsaya atılan sünger ve mobilya malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangın, bölgedekilere korku dolu anlar yaşattı.

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İHA

Antalya'nın Sanayi Mahallesi'nde ek bloklar olarak adlandırılan 2054 ve 2069 Sokak üzerinde boş alanda yangın çıktı.

Sünger ve diğer yanıcı maddeler kimliği belirsiz kişilerce yakılırken, ekiplerin zamanında müdahalesiyle yakında bulunan iş yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Ayrıca, son 1 ay içerisinde atılan yanıcı maddelerin yakılması sonucu 2-3 kez yangın çıkan boş arsanın çevresinin tel örgülerle çevrildiği gözlendi.

Peş peşe yangınlar bölgedekileri bıktırdı

Yanıcı hurda malzemeler dökülmesine ve sık sık yangın olayı yaşanmasına rağmen bölgede herhangi bir önlem alınmamasına vatandaşlar büyük tepki gösterirken, yangının meydana geldiği yerin yakınında bulunan bir beyaz eşya deposu yetkilileri emniyete giderek şikayette bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)