Antalya'da İyi Parti eski Manavgat İlçe Başkanı'na silahlı saldırı düzenlendi Otomobilden indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan İyi Parti eski Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadıklarının bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi.

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İHA

Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan şahıs ölümden döndü.

Kimliği belirlenemeyen bir şahıs, sitenin önüne gelen Hüseyin Ergen'in otomobiline yaklaştı.

Silah tutukluk yaptı

Şüpheli şahıs elindeki silahı aracın sağ camından Ergen'e yönelttiği sırada silah tutukluk yaptı.

Bunun üzerine adam olay yerinden hızla uzaklaştı.

Geri dönerek ateş açtı

50 metre kadar gittikten sonra geri dönen ve Hüseyin Ergen’e silahını doğrultan şüpheli, kaçmaya çalışan Hüseyin Ergen’e kurşun yağdırdı.

Tabancadan çıkan 7 mermiden biri Ergen’in sağ bacağına, biri sol baldırına isabet etti.

Şüpheli olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken yaralı olan Hüseyin Ergen, aracına binerek gittiği hastanede tedavisini yaptırdı.

O anlar kameraya yansıdı

Yaşanan saldırı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olayın ardından ekipler tarafından, şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Siyasette yaşadığı olaylardan dolayı saldırıya uğradığını söyledi

İyi Parti eski Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'e düzenlenen silahlı saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Hastanedeki tedavisinin ardından ifade veren Ergen, hastaneden ayrılırken konuyla ilgili açıklama yapacağını, sivil yaşantısında kimse ile problemi olmadığını, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)