Antalya'da jandarma aracı ile motosiklet çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İHA
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi'nde Hastane Caddesi'nden Uğur Mumcu Caddesi'ne çıkan jandarmaya ait minibüsle Abdullah Can Ü. idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada motosikletten düşüp asfalt zemine savrulan motosiklet sürücüsü Abdullah Can Ü. yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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