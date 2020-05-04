Antalya'da, jandarmadan kaçan genç hayatını kaybetti

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Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde arkadaşıyla dışarıda sohbet eden Ömer Avaz, jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışırken, kalp krizi geçirdi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir fırında çalışan 20 yaşındaki Ömer Avaz, sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala arkadaşı A.E.T. ile birlikte dışarı çıktı.

İkili otomobilde sohbet ederken Ömer Avaz, bir anda jandarma devriye ekiplerini fark etti.

KAÇARKEN YERE YIĞILDI

Jandarma aracının flaşörlerini görünce yakalanmaktan korkarak evlerine doğru kaçmaya başlayan iki gençten Ömer Avaz, yaklaşık 100 metre koştuktan sonra kalp krizi geçirerek yere düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşının yere yığıldığını gören A.E.T. ve çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Avaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.