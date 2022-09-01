Kablo çalmak için drenaj kanalına giren K.C., mahsur kalınca rögar kapaklarının altından vatandaşlara seslenip yardım istedi. K.C., 1 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde, saat 10.30 sıralarında, drenaj kanalına kablo çalmak için giren K.C. (23) isimli şahıs, kanalın kapatılması ile içeride mahsur kaldı.

Birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen K.C., rögar içindeki demir parmakların arasından seslenerek vatandaşlardan yardım istedi.

K.C.'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Demir parmaklıklar kesildi, kapak balyozla kırıldı

DHA’nın haberine göre; belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri motorlu testere ile demir parmaklıkları keserken, polis yolu trafiğe kapattı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından K.C., balyoz ile kırılan kapak yerinden çıkarıldıktan sonra kurtarılabildi.

Antalya'da kablo çalmak için girdiği drenaj kanalında mahsur kaldı VİDEO



“Kanala başka bir noktadan girmiştim”

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen K.C., polise verdiği ifadesinde, "Kanala başka bir noktadan girmiştim. Girdiğim yerin kapatıldığı fark ettim. Çıkmak için yer aradım ama bulamadım. Buraya kadar sürünerek geldim. Yolda yürüyenleri görünce yardım istedim." dedi.

“Yardım ve su istemiş”

Ekiplerin yaptığı çalışmayı izleyen görgü tanığı Ahmet Akbaş ise ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu belirterek, "Kanaldan seslenip, yardım ve su istemiş. Biz de polislere bilgi verdik. Orada nasıl yaşamış çok şaşırdım." dedi.