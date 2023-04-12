Antalya'da kaçak yapı iskeleleri söküldü Aksu Çayı kenarına vatandaşlar tarafından kaçak olarak yapılan demir iskeleler sökülürken, yerleştirilen bir konteyner kaldırıldı.

İHA

Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunan Aksu Çayı’nın kenarına vatandaşlar tarafından, yaz aylarında çardak yapmak için demir ve ahşap iskeleler yapılarak bazılarının da üzerine konteyner yerleştirildi.

İskelelerin kamu arazisi üzerine yapıldığını tespit eden ekipler, çayda yaşanabilecek bir taşkın ihtimaline karşı yapıların yıkılması için harekete geçti.

Gelen şikayet üzerine Aksu Belediyesi ekipleri, kaçak yapıların kaldırılması için günler öncesinde uyarıda bulunarak süre verdi.

Verilen sürenin dolmasının ardından bugün bölgeye gelen ekipler yıkım çalışmalarına başladı. Bölgeye güvenlik amacı ile Çevik Kuvvet ekipleri de sevk edildi.

İskeleler söküldü

Çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 10 demir iskele söküldü. Bir konteyner ise sahibi tarafından kaldırıldı.

"100 bin lira masraf ettim"

Bölgede iskele üzerinde konteyneri bulunan ve kaldırmak için gelen Selvi Mutlu, şunları söyledi: