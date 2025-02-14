Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı
İHA

Kaçakçılarla mücadele devam ediyor...

Antalya'da Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 şüphelinin evlerine eş zamanlı baskın düzenledi.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURUNA RASTLANILDI

Operasyonda 15 tabanca, 12 av tüfeği, 630 fişek, 4 kasatura, 3 pompalı tüfek ve 15 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili 18 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

OPERASYONLAR SÜRECEK

İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor