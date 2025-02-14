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Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı

Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı Gazipaşa ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 18 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.