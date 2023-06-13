Antalya'da kadın doktor, eşi tarafından öldürüldü Aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktoru bıçakla öldüren eşi, daha sonra silahla intihar etti. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çiftin bugün Alanya Adliyesi'nde duruşmalarının olduğu öne sürüldü.

AA

Bu kez kadın doktor, bir vahşete kurban gitti...

Antalya’nın Alanya ilçesi Küçükhasbahçe Mahallesi 5 Nolu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne giden Mustafa B., doktor eşi Melek B. ile tartışmaya başladı.

İkisi de hayatını kaybetti

Tartışmanın büyümesi üzerine Melek B.'yi bıçaklayan zanlı, daha sonra yanındaki silahla intihar etti.

İhbar üzerine merkeze çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Melek B. ve eşinin öldüğü belirlendi.

'Bugün boşanma davaları vardı' iddiası

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çiftin, bugün Alanya Adliyesi'nde duruşmalarının olduğu öne sürüldü.

Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün bir sağlık çalışanı, hekim arkadaşlarını ailevi bir nedenle işlenmiş cinayetle kaybettiklerini söyledi.

"Her türlü cinayetin son bulmasını istiyoruz"

Sağlık camiasına baş sağlığı dileyen Aldemir, "Her türlü cinayetin son bulmasını istiyoruz ama maalesef bu tür olaylar tekrar tekrar yaşanıyor. Bugün boşanma davaları olduğu söylenildi. Duruşma sonrasında bu cinayet işlenmiş." dedi.