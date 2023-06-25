Antalya'da kadınların üzerine torpil atıldı

İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobilden kaldırımda yürüyen 2 kadının üzerine patlayıcı atıldı.

Atılan patlayıcı F.S ve E.K adlı kadınların yüzüne, koluna ve ayaklarına isabet etti.

Olay sonrası vücudunda yanmalar oluşan kadınların yardımına çevredeki esnaflar koşarken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu alan kadınlar şüphelilerden şikayetçi oldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yararlanan F.S adlı kadın şunları söyledi:

İş yerinden çıktık, saat 01.00 civarı Uğur Mumcu Caddesinden evimize doğru yürüyorduk. O sırada yanımızdan geçen koyu renk bir otomobilden üzerimize patlayıcı fırlatıldı. Olayın olduğu yer Gazipaşa’nın en işlek caddesi ve o saatte bu iş yerleri de açıktı. Şehrin göbeğinde böyle bir olay yaşanıyor. Gazipaşa’nın en işlek caddesinde sokakta artık rahat yürüyemeyeceksek biz kadınlar olarak nasıl bir çözüm bulacağız? Şüphelilerin bir an önce bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istiyoruz.