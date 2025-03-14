Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinin en göz alıcı doğal alanlarından biri olan Boğaçayı Havzası, sayısız taş, mermer ve kalker ocağının varlığı nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya.

Hacısekiler Mahallesi'ndeki vadide yer alan ve duvarlarında Bizans dönemine ait karaca ve geyik figürleri ile yazıtların bulunduğu Karaindibi Mağarası'nın yakınlarına, 2006 yılında bir firmaya kalker ocağı ruhsatı verildi.

18 yıl içinde 5 kez faaliyet artışı talep eden firma, 67 bin 400 metrekarelik genişleme için yaptığı başvurunun ardından çevre tepkileri sonucu reddedildi.

RUHSAT ÇIKMADAN KAÇAK ÇALIŞMA YAPTILAR

Firmanın Konyaaltı Hacısekiler'de yeni bir kalker ocağı alanı için 18 Nisan 2023 tarihinde yaptığı ruhsat başvurusu sonuçlanmamasına rağmen sahada kaçak yapılan çalışmalara ilişkin tutanak tutuldu.

TUTANAK TUTULDU

Jandarma gözetimi olmaksızın hiçbir güvenlik önlemi olmadan dinamit patlatması için hazırlık yapıldığı, kaçak ağaç kesimi yapıldığı belirtilen tutanakta, ruhsat talep edilen alanın tamamının orman arazisi olduğu ve arazinin topoğrafik yapısının tamamen bozulacağı ifade edildi.

Ayrıca kalker ocağının ruhsatıyla ilgili usulsüzlük, ihlal ve risklere ilişkin İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yapılan bir başvuruyla da teftiş talebinde bulunuldu.

DİNAMİTLERİ ÇOCUĞA YERLEŞTİRTTİLER

Dilekçede, 20 Ekim 2023 tarihinde sahada yapılan incelemede can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak ciddi ihlaller tespit edildiği belirtilerek, söz konusu tarihte 16 yaşındaki bir çocuğun, güvenlik önlemi alınmamış bir şekilde, araçların çalıştığı ve dinamit yerleştirme işleminin sürdüğü alanda çalıştırıldığının tespit edildiğine yer verildi.

Olayla ilgili video görüntüleri de sunuldu.

"ORMAN CİDDİ ŞEKİLDE TAHRİP EDİLDİ"

Söz konusu ruhsat, tespit edilen ihlaller nedeniyle iptal edilmesine rağmen, yeni bir teknik inceleme veya olur alınmadan, tutanağın düzenlendiği tarihte diğer kurumların görüşleri beklenmeden, sahada devam eden çalışmalar nedeniyle orman ekosisteminin ciddi şekilde tahrip edildiği savunuldu.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Topoğrafyanın bozulduğu, derin çukurlar ve yükseklik farkları oluştuğu, toprak kayması riskinin kritik seviyeye ulaştığı dile getirilen dilekçede, malzeme alımı ve taşıma faaliyetleri sırasında oluşan dengesiz yığılmalar nedeniyle ölümcül göçük riskinin mevcut olduğu ifade edildi. Yapılan şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi