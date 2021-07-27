Elektrik voltajının yükselmesi nedeniyle ASAT’a ait terfi istasyonunda arıza meydana geldi. Kanalizasyon atıkları Manavgat Irmağı’na aktı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde Antalya Su ve Atık Su İdaresi'ne (ASAT) ait terfi istasyonunda, dün akşam saatlerinde elektrik voltajı yükselmesi nedeniyle arıza meydana geldi.

Turistlerin tekne gezintisi sırasında Manavgat Irmağı’na kanalizasyon atıkları karıştı.

Tur tekneleri ve balıkçı kayıklarının barınak olarak kullandığı bölgede, yaklaşık 2 saat boyunca ırmağa bırakılan kanalizasyon atıkları, suyun rengi sarıya döndürdü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ASAT ekipleri sevk edildi.

SUDAN NUMUNELER ALINDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, hem kanalizasyonun aktığı yerden hem ırmağın çeşitli bölgelerinden su numuneleri alındı.

Numunelerin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kanalıyla laboratuvara gönderileceği ifade edildi.

Antalya’da kanalizasyon, Manavgat Irmağı’na aktı VİDEO



ARIZA GİDERİLDİ

ASAT yetkilileri, bölgede elektrik voltajının yükseldiğini bu nedenle terfi istasyonunda arıza meydana geldiğini, atık suların hemen 10 metre yakındaki ırmağa aktığını söyledi. Yapılan çalışmanın ardından terfi istasyonundaki arızanın giderildiği belirtildi.