Antalya'da kanser hastası sürücü fenalaştı: 6 araç birbirine girdi Aracıyla seyir halinde olduğu sırada fenalaşıp aracını sağa çeken sürücü, zincirleme kazaya neden oldu. Park halindeki araca çarpan bir motosiklet yola savrulunca 4 otomobil daha kazaya karıştı.

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İHA

Antalya-Manavgat D-400 karayolunda zincirleme bir kaza meydana geldi.

Manavgat yönüne doğru seyir halindeki Ali Kurnaz’ın kullandığı motosiklet, o esnada duraksamakta olan park halindeki Ahmet Öztürk’e ait otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle yola savrulan motosiklet bir faciaya yol açtı.

Zincirleme kaza

Aynı istikamette Nurettin Atlan’ın kullandığı araç, önce yola savrulan motosiklete ardından kontrolü kaybederek, sol şeritte ilerleyen Hatice Başeğmez’in idaresindeki otomobile çarptı.

2 otomobilin çarpıştığını görüp fren yapan Emrullah Gubaş’ın kullandığı otomobile ise arkasından gelen Emre Çalbak yönetimindeki otomobil çarptı.

Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

1 motosiklet ve 5 otomobilin karıştığı 6 araçlı zincirleme kazanın ardından yol savaş alanına döndü.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"İstifra etmek için birkaç kez durdum"

Kanser hastası olduğunu, Antalya’da tedavi gördüğünü belirten Ahmet Öztürk, "Kendimi iyi hissetmediğim için Manavgat’a eşimle birlikte hastaneye geliyordum. Yolda sürekli başım döndüğü için istifra etmek için birkaç kez durdum. Yine istifra etmek için dörtlüleri yakıp durdum. Tam yol kenarındayken pat diye bir ses duydum. Döndüğümde motosiklet aracın altında sürükleniyordu. Benim aracıma diğer araç çarptıktan sonra çarptığını tahmin ediyorum.” dedi.

"Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdım"

Sürücülerden Nurettin Atlan, motosikletin bir anda sürüklenerek önüne geldiğini belirterek, "Motosiklet park halindeki araca çarptıktan sonra sürüklenerek önüme geldi ve benim aracımın önüne çarptı. Olduğu yerde dönerek bir kez de arkadan çarptı. Ben bu sırada motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdım. Sanırım yanımdaki araca çarptım." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)